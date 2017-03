3 planter du bør sammensætte i dit staudebed

Sæsonens flotteste blomstersammensætning

Det kan være svært at danne sig et overblik over, hvilke blomster der både er smukke sammen, men som også deler samme levevilkår, når det kommer til sol, jordbund og eksempelvis læ eller gødning.

Vi har talt med haveekspert, Dorthe Kvist, fra Meltdesignstudio om sæsonens største havetrends. I den forbindelse bad vi hende nævne en blomstersammensætning med 3 planter, der ville være smukke sammen i staudebedet.

Der er så mange forskellige, men et godt bud på en sammensætning kunne være en rødbladet hyld, chokoladekosmos og sølvlys, svarede hun.

Den rødvinsfarvede hyld

Rødbladet hyld (sambucus nigra), der fås i flere forskellige varianter med navne som "black lace", "Black tower" eller "black beauty", er en hyld, der kendetegnes ved dens smukke rødvinsfarvede blade og de store rosarøde blomsterklaser, der giver en flot lyserød hyldeblomstsaft.