14 af de smukkeste orangerier

Orangeriet er ikke bare et almindeligt drivhus. Det er en fashionabel og luksuriøs tilbygning, som i renæssancens Italien var et symbol på rigdom og prestige.



Så tidligt som i 1545 byggede man orangerier i Sydeuropa, men det er ikke noget, der blot hører en svunden tid til.



Også i dag er orangerier populære, og med dette galleri kan vi virkelig godt forstå, hvorfor mange bygger til og om for at kunne dyrke citrusfrugter og skabe de mest utrolige oaser.