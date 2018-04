12 fantastiske uderum

Drøm dig væk mens vi venter

Vi venter på solens varme, sommerblomsterne der springer ud, fuglene der synger - vi venter på sommer!

Skab et uderum med grønne, frodige planter og lækre havemøbler, hvor der er mulighed for hygge, afslapning og grillfester med familie og venner. Skab et paradis i forlængelse af huset, hvor du har et frirum.

Drømmer du om et loungeområde, en smuk terrasse, et udekøkken, små hyggekroge, en lille altan eller mange spisepladser? Det er kun fantasien, der sætter grænser. Lad dig inspirere at disse 12 skønne uderum og skab dit eget stemningsfulde og fantastiske uderum.