Hvilken lille hverdagsluksus vil det ikke være, hvis du kunne undgå at bøvle med dit opladerkabel? Med trådløs mobilopladning skal du blot lægge din mobil oven på en lille plade, hvorefter din mobil bliver ladet op.



Men selvom det hedder "trådløs opladning", er det ikke en 100% trådløs løsning. For som det ser ud nu, skal den trådløse oplader være koblet til et strømstik. Men det skal din mobil jo ikke, og derfor kan det stadig være en god idé at have en trådløs oplader.