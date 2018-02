Smart hack til din laptop

Det er skønt at have en laptop, man kan tage med sig, og som ikke fylder noget i forhold til en stationær computer. Men bagdelen er, at der er en del taster, der mangler på en laptop i forhold til en desktop-vomputer – fx det numeriske tastatur.

Hvad er et numerisk tastatur?

Nu kan det være, at du tænker, hvad pokker er det numeriske tastatur, og så er du nok ikke den primære målgruppe for dette hack: det numeriske tastatur er de taster med tal, man finder til højre på de fleste tastaturer til stationære computere. Og for mange mennesker, som ofte arbejder med tal, er det til stor gene, at de ikke har disse taster på deres laptop.

Det synes idé-folkene bag Nums også, så derfor har de lavet et numerisk tastatur, man kan sætte på trackpadden på sin laptop (en trackpad er den plade, man bruger til at bevæge cursoren på en laptop – den er som regel placeret umiddelbart under tastaturet).