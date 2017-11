Sådan gør du hvis din DAB-radio ikke fungerer

Evoke H4

Pure har specialiseret sig i DAB-radioer, og har allerede mange modeller på markedet. Evoke H4 har ud over DAB og DAB+ også FM samt farvedisplay, der fx kan vise den grafik, mange stationer sender ud med radiosignalet. Lyden er klar med god bund, og de tydelige knapper er lette at betjene. En smart detalje er håndtaget, som man blot skal røre for at snooze alarmen. 1799 kr., Pure.