Hvis du gerne vil holde øje med dine fremskridt og dit generelle aktivitetsniveau, så er et løbeur noget for dig. På uret er der plads til omkring 500 sange, så du kan have din favorit playliste med, uden at slæbe din smartphone med dig – hovedtelefonerne tilslutter du med bluetooth. Videre sporer uret din hastighed, afstand, tid og tempo, og kan indstilles forskelligt, alt efter hvilken sport du dyrker. Og som noget nyt har TomTom indført noget, de kalder fitness-age, så du kan se, hvilken alder dit motionsniveau i virkeligheden passer til. Det kan godt være lidt overraskende! Oven i købet får du et trådløst headset.

TomTom Runner 3 Music og trådløst headset, 1499,00 kr., TomTom.