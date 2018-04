3 nye trådløse højtalere fra B&O, Hay & Sonos og Urbanears

HAY Sonos One

Det amerikanske hi-fi-brand Sonos har i samarbejde med det danske møbel-brand HAY udviklet videre på Sonos' trådløse wifi-højttaler "Sonos One", som kommer i tre nye farver: rød, gul og grøn. Endnu flere farver er på vej som en del af samarbejdet.



Højttaleren vejer 1,85 kg og måler 161,45 x 119,7 x 119,7 mm. Man afspiller musik fra højttaleren ved at oprette forbindelse til et trådløst netværk – ikke via Bluetooth.



HAY Sonos One kan købes fra Sonos' webshop fra september 2018. Det vil også være muligt at købt højttaleren hos HAY House i København i begrænset antal.



HAY Sonos One-højttaleren har en vejledende pris på 1.999 kr. Du kan læse mere om HAY Sonos One her.