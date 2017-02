Nye fristelser fra teknologiens verden

Virtual Reality er kommet for at blive, og ved at slutte et VR-sæt til din PS4 får du en helt uforglemmelig 360° spil-oplevelse. Det er ganske enkelt vildt at være midt i et spilunivers og kunne dukke sig for kuglerne, se rundt i den verden, man er en del af og gribe ud efter genstande på en næsten fysisk måde. Headsettet kræver, at man i forvejen har en PS4 og et PS4-kamera.