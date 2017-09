Ny iPhone | Se billederne af iPhone X

Men hvad med prisen

Som det plejer at være, er prisen også med dene nye udgave af iPhone gået et hak i vejret. Således har Apple som de første brudt 10.000 kroners barrieren på den dyreste model med 256 GB, som kommer til at koste 10.249 kr. i Danmark, mens den lille model på 64 GB koster 8899 kr. Iphone X kan forudbestilles fra 27. oktober.