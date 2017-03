Kontroller belysningen i dit hjem direkte fra IKEA’s nye app

Så nemt er det

Ofte kræver det nye ledninger og installationer ved etablering af smart belysning, men med IKEAs belysningsserie er der hverken brug for nye kabler eller en elektriker. Du skal blot udskifte den eksisterende pære med en smart LED-pære fra IKEAs TRÅDFRI kollektion, og du vil derefter have smart belysning med mulighed for at justere lysets temperatur og styrke.

Teknologien, der giver muligheden for at dæmpe lyset og skifte lysets toner, er bygget ind i selve pæren. LED-pærerne kan derfor bruges i en standard fatning og i gamle lamper.