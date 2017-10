Indret hjemmet med din smartphone

– Hos IKEA er vi meget stolte over at kunne lancere vores nyeste app ’IKEA PLACE’, som vi har udviklet i samarbejde med Apple. Vi håber, at vores kunder med denne app vil blive inspireret og få lettere ved at indrette deres hjem med vores møbler, fortæller Lena Gaarde, Marketing Manager i IKEA.

App'en er gratis, men for at benytte den skal man have opdateret sin iPad eller iPhone til iOS 11.