Er du klar til at gå wireless?

Tibo

Bag Tibo står den danske iværksætter Bo Würtz, som med et ønske om at udfordre nogle af de store spillere på markedet for trådløse højttalere, har lanceret sit eget brand. Det er modigt, men højttalerne har deres eget DNA, som gør dem interessante, og leverer desuden god lyd, hvilket jo et ret vigtigt. På første foto ses Vogue, som fås i flere modeller. De er fremstillet i krydsfinér og har både mulighed for at blive tilsluttet Wi-Fi og Bluetooth. ca. 1400 kr., Tibo.

På foto 2 ses Choros, som er et andet af Tibos produkter. Igen er der tale et kvalitetsprodukt i et flot design.- Fås i tre størrelser fra ca. 700 kr., Tibo.