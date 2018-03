Drømmen om det usynlige fjernsyn er kommet tættere på

Ved et stort arrangement i New York, hvor BO BEDRE eksklusivt var inviteret, har Samsung præsenteret sin nye serie af såkaldte QLED-tv for 2018. Det skete på New Yorks gamle Strock Exchange, som i dagens anledning var indrettet, så man skulle tro, at man var ankommet til et Samsung-hovedkvarter. Et indtryk, der blev forstærket af, at man skulle have gennemrodet tasker og scannes med metaldetektor for at komme ind.

Snestorm i New York

Men ind kom vi, og det var rart, for New York viste sig denne dag fra sin værste side med storm og masser af tøsne, der gjorde det til en kamp at gå mod vinden og skabte store problemer for trafikken. Det lagde vi dog ikke mærke til indenfor, hvor vi fik fremvist TV-nyhederne.

Samsung har i flere år arbejdet på at gøre tv’et mere integrerbart i en moderne indretning. Det sker ikke mindst i lyset af, at flere og flere køber store skærme: ifølge Samsungs egne tal, er den mest solgt størrelse TV i verden nu 65 tommer og over.