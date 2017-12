4 mobil-styrede gadgets, der skaber stemning i hjemmet

Det er svært at forudsige, hvordan den teknologiske udvikling vil fortsætte i den nærmeste fremtid. Men én ting er sikkert: App- og mobil-styring er kommet for at blive. Du kan sågar optage et SMS-lån hos Fairlån eller kviklån direkte fra mobilen hos Matchbanker, hvis du får behov for penge på farten. Din smartphone samler således diverse funktioner og fjernstyringer ét sted, hvilket gør din hverdag lettere og mere bekvemt.