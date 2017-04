Rødbedesymfoni med kaviar

4 personer

INGREDIENSER:

RØDBEDER

500 g aflange rødbeder2 spsk. olivenolie flagesaltsaft af 1⁄2 citron

DILDOLIE

SÅDAN GØR DU:

1 stort bundt dild1 tsk. flagesalt1 dl olivenolie1 lille glas belugakaviar

RØDBEDER

• Skræl rødbederne. Skær 2/3 i mundrette stykker og vend med olien. Fordel rødbederne på en bageplade med bagepapir og krydr med salt. Bag rødbederne i ovnen ved 180°i ca. 20 min.• Skær resten af rødbederne i brede spåner med en kartoffelskræller.

DILDOLIE

Skyl dilden og slyng den tør. Hak dilden.• Lun olien, som skal være fingervarm, og kom den i en blender sammen med dild og salt. Blend i ca. 2 min.• Hæld olien til afdrypning i en sigte med et kaffefilter, inden den hældes på en flaske.• Anret de to slags rødbeder på tallerkner. Top med kaviar, og dryp dildolie over.