Grønkålstatar med pocheret æg og dijonnaise

4 personer

INGREDIENSER:

GRØNKÅLSTATAR

100 g ribbet grønkål

1⁄2 tsk. salt

1⁄2 tsk. sukker

1 spsk. olivenolie

DIJONNAISE

2 dl creme fraiche 38 %1⁄2 dl mayonnaise1 spsk. grovkornet sennep1 spsk. olivenoliesalt og peber

POCHERET ÆG

SÅDAN GØR DU:

4 æg1 lille bundt purløgrugbrødschips

GRØNKÅLSTATAR

• Snit grønkålen fint. Drys med salt og sukker, og kram kålen godt. Dryp olivenolie over og fordel på tallerkener.

DIJONNAISE

• Pisk creme fraiche med en elpisker, til den bliver fast. Rør efterfølgende med mayonnaise, sennep og olie, og smag til med salt og peber. Dryp dressingen over grønkålen.

POCHERET ÆG

• Tag et glas og et stykke husholdningsfilm. Kom filmen ned i glasset, så den danner en lille skål. Smør filmen med et par dråber olivenolie. Slå ægget ud i glasset med husholdningsfilm og saml filmen omkring ægget. Luk til ved at sno lukningen rundt. Gentag med de øvrige æg.

• Kom æggene i en gryde med kogende vand. Kog i ca. 4 1⁄2 minut, afhængigt af størrelsen på ægget. Det er vigtigt, at vandet kun lige er ved kogepunktet.

•Pak æggene ud af filmen og anret på grønkålen. Krydr med salt og peber, drys med klippet purløg, og servér med rugbrødschips.