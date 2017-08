Nyt sommerhus - fra første samtaler med arkitekt til færdigtegnet sommerhus

En af de sager vi fik ind på min tegnestue, Erik Juul Architects, på en årets sidste kolde og mørke vinterdage, var at tegne et nyt sommerhus for et ægtepar med tre børn.

Forløbet med den opgave vil jeg gerne fortælle lidt om her på bloggen, fordi det kan give en god fornemmelse af, hvad det vil sige at samarbejde med en arkitekt, og herunder hvilke processer man typisk skal igennem.

Første møde med bygherren

Ud fra min holdning om, at arkitektur bør handle om at skabe rammerne om det liv, man gerne vil leve, talte vi om børn og deres venner, familie, udendørs cocktail bar, og at et sommerhus gerne må invitere til at leve et anderledes liv i forhold til, hvad man normalt gør. Og at arkitekturen skal sandsynliggøre, at børnene også får lyst til at tage med i sommerhus, når de bliver ældre. Det vil sige, at vi talte mere om holdninger, stemninger og følelser, end vi talte om form og æstetik.

Landskab - huset skal ikke dominere

Vi talte også om, hvordan hus og landskab kan berige hinanden. Og at det er vigtigt, at huset ikke kommer til at dominere landskabet, fordi det er en meget smuk grund med høje og flotte gran- og fyrretræer. Men også fordi vi tager i sommerhus for at nyde naturen, og at det derfor vil være forkert, hvis huset ”fylder” og dominerer naturen. Det smukkeste er, når hus og landskab fremhæver hinanden.