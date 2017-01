Ensomhedsarkitektur er arkitektur, der gør os ensomme. Det kan f.eks. være et alt for stort parcelhus med en særskilt børneafdeling, hvor en langlemmet og bebumset ung mand pludselig stikker hovedet frem og råber på mere mad, hvor efter man sidder tilbage med spørgsmålet; ”var det sådan her jeg drømte mit familieliv skulle være?” Afstand med afstand på.

Eller det kan være byrum, hvor der er for langt mellem husene, hvor fraværet af rummelig intimitet fratager os muligheden for, at en samtale kan finde sted.