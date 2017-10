Det lille nye infill-hus på Christianshavn

Et at programkravene var, at de gerne vil have hus, der var færdigt uden være færdigt! Derfor lavede vi et stort rum fra 1. til 4. sal. I det rum stablede vi tre æsker oven på hinanden. I den nederste del var der bad og toilet. I den næste et mindre møderum eller soveværelse, og i den sidste kunne der være fire arbejdspladser eller et lidt større soveværelse. Øverst blev der indrettet et dobbelthøjt køkken-alrum med et indskudt og fritsvævende dæk. Derfra var der også adgang til en taghave med udsigt over byen.

Ideen er, at hvis man på ikke længere ønsker denne form for bolig, kan man skrue krydsfineræskerne fra hinanden, og i stedet etablere traditionelle etagedæk og trapper.

Høje, smalle rum

Den måde at ”møblere” det høje, men smalle rum på, giver en stor rumlig kompleksitet med varierende rumhøjder og bredder. Næsten som at gå op igennem en klippespalte. Og for en børnefamilie vil det være helt eventyrligt at kunne klatre op af ”klippesiderne”, fordi børns naturlige behov for motoriske udfordringer, sjældent kan imødekommes i de fleste byboliger

I det åbne rum kan familien være sammen uden at være sammen, pga. den åbne vertikale kontakt op igennem etagerne.