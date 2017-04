Forklaringen på gins vilde popularitet fortalt gennem 10 flasker gin

Bombay Sapphire var en beskeden justering af markedet. Det var først flere år efter vodka-ginen, at den virkelige gin-revolution blev indledt.

- "Gin er eksploderet i Danmark de sidste 5 år. Globalt set meldte de første pionerer sig for den nye bølge for ca. 10 år siden," skønner Max Scott.

- "Gin er et redestillat, der også ifølge EU's definitioner og regler primært skal smage af enebær," forklarer Max Scott. "Det er en spiritus, man giver ekstra smag gennem forskellige krydderier eller botanicals, som man normalt kalder den slags i gin-verdenen."

- "Noget af det, der er særligt ved den nye bølge er, at der er kommet rigtigt meget gin til, der ikke smager af enebær. Den nye type kalder man for contemporary gin, western gin eller bare modern gin."

Gin med agurker

Det næste skridt mod det store gin-vanvid handlede om agurker.

- "15-20 år efter Bombay Sapphire lavede det store destilleri William Grants & Sons en stor PR kampagne for Hendricks Gin, hvor ginen blev beskrevet som noget specielt samtidig med, at man anbefalede at putte en agurk ned i sin gin and tonic som garniture i stedet for lime eller citron. Og dette med at man puttede en agurk i sin gin tonic - det var lidt af en revolution," fortæller Max Scott med fuld bevidsthed om, at det lyder en smule komisk, at en agurk skulle kunne starte en revolution. Men det var iføige Max Scott faktisk det, der skete.