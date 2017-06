Højtuddannede kvinder drikker mere

Mere veluddannede kvinder drikker mere end mindre veluddannede kvinder, viser en undersøgelse af forholdet mellem drikkevaner og intelligens.

Ifølge undersøgelsen drak universitetsuddannede kvinder i Storbritannien 86% mere end kvinder på samme alder, der ikke gik på universitetet.

Intelligente kvinder har oftere tendens til både at drikke meget og drikke hver dag, og samtidigt har de også større risiko for at blive alkoholikere.

Dog drikker kvinder mindre end mænd på alle uddannelsesniveauer; de drikker generelt 11,1% mere end kvinder.

Omvendt for mænd

Pudsigt nok viser undersøgelsen også, at forholdet mellem intelligens og alkohol er lige omvendt for mænd - her er det nemlig de mindre intelligente mænd, der drikker mest.

Undersøgelsen viste dog også, at mænd, der slet ikke drikker, generelt har lavere intelligenskvotient.

Der er stadig en del modstridende beviser i forbindelse med undersøgelser af alkohol og intelligens, og en del undersøgelser fokuserer udelukkende på mænds drikkevaner.

Det skal lige siges, at det er usandsynligt, at alkoholen i sig selv gør nogen klogere – det behøver vi vist ikke udføre en undersøgelse for at bevise.

Kilde: Babe