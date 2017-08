Madlavning – helt uden stress

Simrefunktion

Klik på ikonet for ’simrefunktion,’ vent på at ikonet holder op med at blinke – så kan du trygt tilsætte væske til din sauce, f.eks. fløde, uden at noget sprøjter ud over det hele eller bliver ødelagt.

Holde-varm-funktion

Hov! Er nogle retter færdige før andre? Med holde-varm+-funktionen på TempControl-zonen kan du nemt sænke temperaturen til en lav konstant, så maden holder sig lun uden at blive ødelagt.