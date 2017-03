Tiramisu med lækker citrus-sirup

8 personer

INGREDIENSER:

SAVOIARDI

250 g hele æg (5 stk.)100 g sukker115 g hvedemel55 g flormelisekstra sukker til at drysse kagerne med

MASCARPONECREME

100 g æggeblommer (5 stk.) 150 g sukker750 g mascarpone3⁄4 dl fløde 13 %1⁄2 dl yuzu-saft

YUZU-SIRUP

250 g sukker3 dl vand (300 g)3 spsk yuzu-saft

DESUDEN

ca. 20 savoiardi-kager (se opskrift)

100 g flormelis

1-2 spsk yuzupulver (den tørrede, formalede citrusskal)

SÅDAN GØR DU:

SAVOIARDI

• Forvarm ovnen til 190 °.• Beklæd en bageplade med bagepapir, og stil den til side.• Del æggene i blommer og hvider i hver sin skål. Stil skålen med æggehviderne til side.• Kom sukker i skålen med æggeblommer, og pisk dem hvide og skummende. Sigt halvdelen af hvedemelet i massen, og vend det i med en dejskraber.• Pisk æggehviderne skummende. Tilsæt flormelis, og pisk hviderne stive.• Vend først en smule af hviderne i æggemassen, dernæst resten af meletog til sidst resten af hviderne.• Kom dejen i en sprøjtepose, og sprøjt ca. 10 cm lange ”fingre” ud på en bageplade beklædt med bagepapir. Sørg for rigelig afstand mellem kagerne. Der bliver lidt flere end de 20, du skal bruge, og det vil du ikke være ked af.• Drys lidt sukker over kagerne, og sæt dem straks i ovnen. Bag dem i ca. 20 min., indtil de er gyldne og gennembagte.• Lad kagerne køle helt af, før de tages af bagepapiret. Opbevar dem i en kagedåse indtil brug.

MASCARPONECREME

• Pisk æggeblommer og sukker, til det er lyst og skummende.• Kom mascarponen i en skål, og rør den forsigtigt sammen med fløde 13 %. Der må ikke være nogen klumper. Vend forsigtigt de piskede æggeblommer i mascarpone- blandingen med en gummidejskraber. Tilsæt yuzusaft, og vend også den i.

YUZUSIRUP

• Kom sukker og vand i en gryde. Kog det op til en sukkersirup, og afkøl den hurtigt. Kom siruppen i et lille fad, og tilsæt yuzusaft.

SAMLING

• Tag et dybt serveringsfad (desserten kan også laves i portionsglas eller i små forme), og hæld lidt mascarponecreme i det. Spred cremen ud i et jævnt lag.• Tag 20 savoiardi-kager fra kagedåsen. Dyp hurtigt savoiardikagerne i siruppenen efter en, så de suger lidt uden at blive gennemblødte.• Læg derefter et lag kager oven på cremen. Dæk til med et tyndt lag cremeog derefter et nyt lag kager. Gør det samme, så du har tre lag. Kagerne skal dække hele overfladen. Dæk til sidst med resten af cremen.• Dæk serveringsfadet med husholdnings- film, og stil tiramisuen i køleskabet i min.3 timer og gerne natten over.• Ved servering drysses tiramisuen med en blanding af flormelis og yuzupulver – brug en sigte, så du får et fint pudder.