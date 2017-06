Roulade med rødgrød

• Lad bunden stå lidt efter bagningen. Hav et rent viskestykke klar. Strø lidt sukker hen over overfladen af bunden, læg viskestykket over. Sæt en kold plade på, vend det hele om, fjern bagepladen. Nu ligger bunden omvendt med bagepapiret øverst. Pensl evt. papiret med lidt koldt vand, så er det nemmere at fjerne. Brug en paletkniv og træk forsigtigt papiret om paletkniven, så det nemmere går af. Læg papiret over igen. Rul bunden som en roulade med papiret imellem. Læg den rullede bund til side.

• Kom piskefløde, vaniljekorn og sukker i en skål, og pisk det hele til blødt skum. Kom evt. flødeskummet i en sprøjtepose med en tylle.

• Bred rouladen ud, og fordel bærblandingen ligeligt. Sprøjt striber af flødeskum over hele fladen.

• Rul forsigtigt rouladen sammen fra den ene ende til den anden. Brug viskestykket som støtte, først stramt og dernæst lidt mere løst. Læg rouladen på et fad.

• Opbevar rouladen køligt.