Geometrisk svampet mandelkage med brombær mousse og mascarpone. Dekoreret med farvet hvid chokolade.

Som uddannet arkitekt kan man bruge sine evner på forskellige måder. Dinara Kasko har valgt efter hendes arkitekt uddannelse, at blive bager. Med denne finurlige baggrund skaber hun kager, der næsten er for flotte til at spise.