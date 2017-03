Cheesecake-is-trifli med syltet appelsin

6-8 personer





INGREDIENSER:

SYLTET APPELSIN

6 usprøjtede appelsiner

1 usprøjtet citron

3 liter vand (3000 g)

saften af 1 citron

samme mængde sukker som vægten af frugten

CHEESECAKE-IS

5 dl sødmælk (500 g)1 dl piskefløde (100 g)1 stor spsk. glukosesirup175 g sukker40 g æggeblommer (2 stk.)revet skal af 1 usprøjtet citronkornene af 1⁄2 stang vanilje50 g flødeost

CRUMBLE

100 g blødt smør100 g flormelis100 g hvedemel70 g mandelmel1 knsp. fint salt

VANILJESAUCE

SÅDAN GØR DU:

5 dl piskefløde (500 g)50 g sukker1⁄2 stang vanilje

SYLTEDE APPELSINER

•Skyl appelsinerne og citronen grundigt. Skær citrusfrugterne i tynde skiver, og fjern eventuelle kerner. Kom frugtskiverne i en skål med 3 liter vand. Dæk til med husholdningsfilm, og lad det stå natten over og trække på køkkenbordet. Bring det hele i kog i en gryde, og lad det simre i 35 minutter. Afkøl det til næste dag.

•Dagen efter skal du afveje frugt og vand og tilsætte samme mængde af sukker. Bring det hele i kog, og lad det simre i 1 time og 20 minutter. Tilsæt citronsaft, og lad det koge i et par minutter. Hak evt. frugten i mindre stykker. Hæld syltede appelsiner og lage i et patentglas eller anden tætsluttende beholder. Afkøl, og opbevar dem i køleskabet.

CHEESECAKE-IS

• Kom sødmælk, piskefløde og glukosesirup i en gryde, og bring det til kogepunktet. Pisk sukker og æggeblommer sammen i en skål. Tilsæt revet citronskal og vaniljekorn. Hæld den varme mælkefløde over æggemassen under kraftig piskning. Hæld æggefløden tilbage i gryden, og lad den legere og tykne ved 85 ° under omrøring med en gummidejskraber. Mål efter med et digitaltermometer. Vær opmærksom på, at cremen ikke må koge. Hæld blandingen igennem en sigte over i en skål, og lad den afkøle helt.

• Tilsæt flødeost, og kør en tur med stavblenderen.

• Lad blandingen trække i køleskabet natten over.

• Kør isen i en ismaskine. Kom ismassen i en tætsluttende beholder, og opbevar den i fryseren, til du skal servere triflien.

CRUMBLE

• Bland blødt smør, flormelis, mel, mandelmel og salt sammen i en skål til en ensartet masse. Gnid dejen mellem hænderne, så det ”krummer”. Fordel krummerne på en bageplade beklædt med bagepapir, og lad dem tørre ved stuetemperatur i ca. 20 minutter.

• Forvarm ovnen til 165 °.

• Bag krummerne midt i ovnen i 20-25 minutter, eller indtil de er gyldenbrune. Afkøl dem.

VANILJESAUCE

• Kom piskefløde, sukker, vaniljekorn og -stang i en kasserolle, og bring det i kog. Fløden tykner stille og roligt under omrøring med en gummidejskraber. Afkøl den.

SAMLING

•Kom en stor skefuld syltet appelsin og lage i et dessertglas. Lav en stor kugle is, og læg den ovenpå (har isen været frosset længe, så lad den temperere 10 minutter ved stuetemperatur, inden du anretter). Hæld et par spsk. vaniljesauce over, og slut af med crumble. Servér straks.