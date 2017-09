Elegant reolsystem, der optager minimal plads

Et reolsystem er det perfekte tidsløse møbel til boligen; det inviterer til dekorativ opbevaring og giver dermed en ganske særlig atmosfære. Problemet er ofte, at det kan have et tungt udtryk, der kan fylde en hel del. Og derfor er det nye reolsystem POISE en spændende nyhed; et fleksibelt system i et hamrende smukt design, som med sin fine lethed aldrig vil forstyrre den organiske balance i rummet.