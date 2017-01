Wegners Ox Chair på særtilbud i anledning af tiåret for designerens død

Den 26 januar 2017 er tiåret for Wegners død. Det er mærkværdigt at tænke på, at den store danske møbeldesigner, der virkede samtidig med andre store danske designkoryfæer som Arne Jacobsen, Poul Kjærholm og Børge Mogensen, faktisk kun gik bort for 10 år siden.

Men Hans J. Wegner nåede at blive næsten 100 år (1914-17). Med sådan en lang levealder er det ikke noget under, at det faktisk lykkedes Wegner at designe over 500 stole.

Wegners yndlingslænestol

Wegners egen yndlingslænestol var den polstrede stol Ox Chair, som han designede i 1960. I hvert fald hævder folkene bag den elegante hvilestol hos møbelproducenten Erik Jørgensen, at det var tilfældet.

Der har sikkert været andre tidspunkter i Wegners liv, hvor han har foretrukket andre af sine børn. At Ox Chair er noget helt specielt og i en klasse for sig selv kan enhver dog se for sig selv.

