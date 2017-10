Waow, malerierne bevæger sig!

Alexa Meade skaber fantastiske malerier. Det specielle ved disse malerier er, at hun får genstande og mennesker til at lige todimensionelle selvportrætter. Hun begyndte sin karrierer ved at male på grapefrugter, samt andre genstande, som man normalt ikke maler på. Hun opdagede, at ved at male skygger på genstande, kunne hun få dem til at fremstå som malerier. Herefter overførte hun denne idé til mennesker, og har skabt mange optiske illusioner, som ligner almindelige malerier. Nedenfor kan du se hendes imponerende resultater – og husk at se videoen nederst.