Vidunderlig islandsk design og arkitektur

Hallgrímskirkja

Island har mange flotte og moderne kirker. En af dem er Hallgrímskirkja i Reykjavík, som er designet af Guðjón Samúelsson. Kirken er placeret oppe på en bakke, og tog 41 år at lave. Fra kirkens trekantede klokketårn kan besøgende gæster få et panoramisk udsigt ud over Reykjavík og byens havn.