Unikke bordspejle fra Nir Meiri

PairOfMirrors

Nir Meiri har designet en unik og detaljerig spejlkollektion 'PairOfMirrors', der med sit vertikale udseende skaber et særpræget, skulpturelt design. To runde spejle er placeret på den vertikale pind i forskellige vinkler. Spejlenes placering giver muligheden for at se flere perspektiver på en og samme tid, hvilket giver designet en helt unik og anderledes identitet.

PairOfMirrors skaber en helt ny betydning af, hvordan du kan indrette med spejle. Spejle er ikke kun til ophæng, men kan sagtens være stående objekter, og lige dét har Nir Meiri designet her.

Kvaliteten af PairOfMirrors er lige så god som designet. Baserne er fremstillet i sten og fås enten i grå eller i en rødlig farve.