Ugens klassiker: Finn Juhls 45-stol var revolutionerende

Finn Juhl: 45-stolen (designet 1945)

Lænestolen lavet i mahogni, polstring og krydsfiner.

Produceret af Snedkermester Niels Vodder

Finn Juhl var pionér inden for dansk design. I 1945 tegnede han denne fantastiske lænestol, der som den første helt brød med traditionen, idet han frigjorde sæde og ryg fra stellet. Resultatet var et let, elegant og pirrende udtryk, der kom til at karakterisere og verdensberømme Finn Juhl som en enestående designer.

Som ung drømte Finn Juhl om at blive kunsthistoriker. Hans dybe forståelse af international samtidskunst samt historisk kunst forblev en vigtig platform gennem hele sin karriere. Han blev en af ​​de førende møbeldesignere fra det 20.århundrede og havde en stærk kunstnerisk berøring.

I hele sit liv understregede han altid at han som møbelproducent var selvlært. Han havde trænet som en bygningsarkitekt, men aldrig haft tid til at afslutte sine studier. Han kun designet et par sommerhuse og en bungalow, alt sammen karakteriseret ved radikalt modernistiske rumlige sekvenser.

Mellemrummet mellem rammen og sædet skaber en lethed, som i kombination med de organiske former og sublime detaljer, tilføjer en unik skønhed og svævende elegance.

Den konstruktivt dristige 1945-stol danner den afklarede optakt til udfoldelsen af Finn Juhls organiske free flow i sidste halvdel af 1940’erne. Her frigøres sæde og ryg som en sammenhængende enhed båret af understellet. Stolen blev designet til snedkerlaugsudstillingen i befrielsesåret. Det var også ved denne stol at Finn Juhl førte en modernistisk farvepalette ind i sine møbler.

Finn Juhls 45-stol kan ses på Designmuseum Danmark i udstillingen ’The Danish Chair – An International Affair’.