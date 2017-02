Træfadet, du vil beundre resten af livet

Lag af egetræ spundet sammen

Et træfad er meget mere end et fad lavet af træ.

Det beviser holdet bag Piece of Denmark, når de forarbejder deres yndlingsmateriale i værkstedet. Dorte Kjettrup og Susanne Holmvang har netop lanceret et nyt egetræsfad, Divide, og her er tale om kvalitetsarbejde.



Fadet har den særlige egenskab, at det umiddelbart ser let og næsten svævende ud på grund af en teknik, hvor lag af træ er sættes sammen. Hvert fad har sin egen unikke overflade og struktur.

"Vi har en tæt relation til de mennesker, der producerer vores design. Vi henter selv varerne, pakker dem og tjekker, at vi sender et 100% perfekt produkt ud i verden. Det tror jeg også, kunderne kan mærke, når de får dem i hånden," siger Susanne Holmvang.

Få flere oplysninger om Divide og andre produkter på Friday Life