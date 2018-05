– Inspirationen er hentet fra fx Grand Prix-spillet (med de cyklende postbude), hvor bygningens udsmykning har givet form til en serie spejle, fra Grøftens duge, lamperne ved søen eller de mange arabiske tårne, man finder i Tivoli. Men i langt de fleste tilfælde på en måde, der underspiller det tydelige, forklarer Poul Madsen.

Alt design er lavet af Normann Copenhagens egne designere, der også står for fx indpakning og visuel pro l.

– Der har været designere inde i Haven i flere omgang for at indkapsle den specielle Tivoli-stemning og bringe den ind i produkterne. Vi har haft et team på 12-14 personer, som udelukkende har arbejdet koncentreret med Tivoli i 4-6 måneder for at det kunne lykkes, siger Poul Madsen.

En del af kollektionen bliver sat til salg i butikken Little Tivoli, men ambitionerne er langt større.

– Det er et målrettet internationalt brand, der både skal leve i selve Tivoli, men også hos mindst 3000 forhandlere i hele verden. Der er i virkeligheden tale om et helt nyt firma i Normann Copenhagen, og forventningen er, at dette kun er begyndelsen på en endnu større kollektion – måske også med møbler, siger Poul Madsen.

Se et udvalg af kollektionen herunder.