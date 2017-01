Superloon - Jasper Morrisons højteknologiske enkelhed

Måneansigt på spinkle ben

Konceptet beskrives bedst af Jasper Morrison selv:

“For et par år siden præsenterede Piero Gandini mig for en ny LED-teknologi, der består af en ring af LED-pærer, som sender lys ind i kanten af en flad skive af et semitransparent materiale, der forvandles til en hvid cirkel, når den oplyses. Superloon er indbegrebet af, hvad man kan bruge denne spændende teknologi til. Når skiven placeres på et gyroskop, sendes lyset i utallige retninger, og det kan både spredes ud over rummet og dæmpes til et blødt skær,” fortæller designeren i en pressemeddelelse fra en af verdens største lampeproducenter, Flos.

Jasper Morrison har designet 16 lamper for Flos og er derfor specialist i at udvikle den nyeste teknologi – i den smukkeste formgivning.

Lampen Superloon, som netop er kommer ud i butikkerne, er inspireret af månens facer og årets gang. Forskelligt lys til forskellige tider på dagen og året.

Det spinkle stel, som Superloons måneansigt balancerer på, fås i tre varianter; hvid, sort og krom.

Flos forhandles hos førende design- og møbelbutikker i Danmark, se blandt andet et udvalg her.