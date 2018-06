Er du med på den store New Nordic trend?

Morten Løbner Espersen, Moon Jar #1990 fra 2017 i stentøj og glasur. Som en af de mest toneangivende, nulevende keramikere nærer Morten Løbner Espersen en stor forkærlighed for krukken som keramisk form.

Interesse for materialets historie

Vi går på det, bygger huse af det, og bruger det til at udtrykke os kunstnerisk: Leret er under os, over os og i vores hænder. Det forbinder kultur og natur, og er – kort fortalt – et materiale, som vi er dybt forankret i. Det klæge materiale findes i flere varianter i naturen og er siden stenalderen blevet anvendt til fremstilling af kar og krukker, som først blev brændt over åben ild, senere i historien i en såkaldt mile og siden i primitive ovne. I takt med at ovnene er blevet bedre, og leret har kunnet brændes ved højere og mere kontrollerede temperaturer, er udfoldelsesmulighederne blevet markant større – og selvom ovnen stadig repræsenterer det kunstnerisk ukontrollable, så er det i dag muligt at frembringe stort set alt af ler – lige fra kunstige knogler, kogeplader og tænder til moderne kunsthåndværk og ekspressive kunstværker.

Mens interessen for keramik i øjeblikket når hidtil usete højder blandt mennesker med interesse for design, og der etableres flere keramiske værksteder og lanceres nye brands i en lind strøm, så mærker man også interessen for lerets historie og ikke mindst dets kunstneriske potentiale ude på landets museer.

Et af de steder, hvor begejstringen de seneste år er blevet registreret ved billetlugen, er i Danmarks førende specialmuseum for keramisk kunst, CLAY i Middelfart, hvor man har samlet nyt og historisk keramik i gamle og helt nye udstillingsrammer. I front for den imponerende samling, som blandt andet tæller den unikke donation Royal Copenhagen Samlingen, står museumsdirektør Pia Wirnfeldt, der har nogle gode bud på, hvorfor vi gang på gang lader os gribe af lerets muligheder.

En unik fortælling

Leret er intuitivt tilgængeligt og kræver i udgangspunktet intet værktøj. De fleste af os har på et tidspunkt i tilværelsen haft det i hænderne og forsøgt at skabe noget selv. Derfor ved vi også, hvor svært det faktisk er at forvandle det plastiske materiale til egentlig kunst, forklarer Pia Wirnfeldt, som også tror, at en del af forklaringen på den vedholdende interesse for keramikken skyldes, at vi står på skuldrene af en lang historisk tradition, både håndværksmæssigt, kunstnerisk og arkitektonisk. Hun påpeger, at alle vores murstenshuse jo stort set er keramiske værker.

– Endelig er der noget i den tid, vi lever i, som får os til at søge autenticitet, ro og større sanselighed. Vi opponerer mod køb-og-smid-væk-kulturen og vil hellere omgive os med færre og bedre ting, mener Pia Wirnfeldt, som tror, at netop de menneskelige spor i leret fascinerer os.

– Vi mærker keramikeren og det dedikerede menneske bag figuren, tepotten eller vasen. Registrerer kunsthåndværkerens fordybelse og lader os rive med af den unikke fortælling, som keramikken er eksponent for, siger Pia Wirnfeldt, der hvert år holder en stribe foredrag om lerets historie og fascinationskraft.

Ligesom keramikken er vævet ind i vores fælles identitet, så er den også en stærk individuel udtryksform. Hver keramiker og kunstner har sit formmæssige og kunstneriske greb, som er blandet op med det tilfældighedernes spil, som glasur og brænding udgør. Overraskelsen venter, når lågen til ovnen åbnes og resultatet åbenbares – dette åbenbaringens moment kan kun til dels styres af dygtigt håndværk, vedholdenhed og erfaring. Resten beror på en hård kurratering fra kunstnerens side.

Ifølge Pia Wirnfeldt er netop dette øjeblik en del af lerets fascinationskraft for mange keramikere. Materialet har en iboende ånd, som udfolder sig på sin egen præmis, og der åbnes på den måde for en evig dialog mellem kunstneren og leret – med glasuren og ilden som velkomne benspænd.