Se arkitekten Norman Fosters kollektion for Stelton

En designer skal altid gøre sit ypperste

Samme år som Stelton og Arne Jakobsen lancerede Cylinda-line, grundlagde Foster sin arkitektvirksomhed Foster+Partners, som siden er blevet verdensberømt for sin renovering af Reichstag i Berlin, Millau-viadukten i Frankrig og The Great Court på det britiske museum i London. Foster vandt i øvrigt arkitektverdenens svar på nobelprisen, Pritzker Architecture Prize, i 1999.

Da Arne Jakobsen i sin tid blev spurgt, om han ville tegne produktserien for Stelton, sagde han nej gentagne gange. Han ville koncentrere sig om at lave møbler og bygninger frem for køkkengrej.

For Norman Foster var det helt anderledes. Han kontaktede selv Stelton, fordi han gerne ville tegne en serie til det danske firma. For ham er der ikke langt mellem at gentænke Reichstag og tegne en tekande. Han beskriver, hvordan der er en vidunderlig underfundighed i enhver linje eller kurve, for uanset om de definerer en bro, et individ, en bygning eller et redskab, så er de på en eller anden måde alle i familie med hinanden. Linjerne bliver til elementer og berøringsflader i vores dagligdag, og det handler om at forstå, hvilken indvirkning disse har i vores liv. Derfor skal man som designer altid gøre sit ypperste for at frembringe sine produkter med omhu og kærlighed i hver enkelt fase af skabelsen, uanset størrelsen på det, man tegner.