Sus Bojesen Rosenqvist viderefører arven fra sin farfar, Kay Bojesen

Personlige dingenoter med historie er der masser af i Sus Bojesen Rosenqvist og hendes mand Peter Rosenqvists hjem. Det lyserøde vægobjekt af papir er fra den lille design-virksomhed AVSNIT og er lavet af Sus Bojesen Rosenqvists grafiker og stylist Viola Heyn-Johnsen. Uroen er lavet af guldsmeden Torben Hardenberg, den høje slanke figur er en rejsegave fra en ven af huset og den lille lilla skulptur er lavet af Sus' datter Erna Bojesen Rosenqvist, som er opkaldt efter Kay Bojesens kone.

Godt design er noget, som alle har ret til

Sus Bojesen Rosenqvist vil gerne lære folk, at Kay Bojesen er andet end trædyr. Han var oprindelig udlært sølvsmed af Georg Jensen, og det var sølvet, som han brændte for. Han startede med at lave ting i træ, fordi der, under 2. Verdenskrig blev importstop af sølv. For hende er det ikke kun et spørgsmål om materialer. Derimod handler det om at vise et mere nuanceret udsnit af det store virke, som omfatter mere end 2000 genstande, og som viser, hvordan form, funktion og poesi kan forenes. Ligeledes vil hun gerne viderebringe Kay Bojesens budskab om, at godt design er noget, som alle har ret til. Derfor har hun fx valgt at lave hans skåle og fade i porcelæn frem for sølv og teaktræ, fordi det oprindelige materiale er meget dyrere at producere i.

– Det lange fad var oprindelig lavet i teak og hørte sammen med et sølvfad. Sættet koster i dag over 250.000 kr. Derfor giver det god mening, at man kan lave det i andre materialer, så det får et liv, og så flere kan have glæde af det. Det er også i Kays ånd. Jeg kunne også have lavet det i glas eller i kork, og jeg tør slet ikke tænke på, hvad Kay selv ville have gjort. Han ville have været way beyond,

fortæller Sus entusiastisk.