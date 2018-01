Mød mændende bag Novel Cabinet Makers

Vi er her for the long run...

I Novel Cabinet Makers’ showroom på Frederiksberg Allé i København er der ikke meget plads. Men der er plads nok til et spisebord, stole, et par reoler og små sideborde, og på væggene hænger en række knager og spejle. Mere skal der heller ikke være plads til, for det er lige omtrent, hvad brandets portefølje byder på indtil videre. Her handler det ikke om kvantitet. Det handler om noget helt andet.

– Nogle virksomheder vil gerne skalere hurtigt og sælge mange forskellige møbler. Det er ikke vores indgangsvinkel. Vores indgangsvinkel er forkærligheden for de få møbler, vi arbejder med, fortæller Anders Busk Faarborg. Han er den ene halvdel af duoen bag møbelbrandet. Den anden halvdel er Lars Rolf Jacobsen. De to mødte hinanden i en designvirksomhed, og en dag for tre år siden besluttede de sig for at søsætte et projekt sammen. Med hver deres faglighed i rygsækken ville de lave deres eget møbelbrand.

– Indretning har altid været en del af min verden, og Lars' verden handlede om at udvikle teknologivirksomheder, fortæller Anders Busk Faarborg.

De første to år gik med at lære at udvikle og producere møbler. Nu er Novel Cabinet Makers klar med nye møbler, der sender referencer til gammelt design fra hele verden.

– Avenue-stolene er fx inspireret af Paris og hvordan tingene så ud der tidligere, forklarer Anders Busk Faarborg og fortsætter med at løfte sløret for, at de lige nu arbejder på en serie af papirlamper, hvis former både syner amerikanske og skandinaviske, imens papiret har noget asiatisk over sig.

– Om det kommer fra det ene eller det andet sted, er sådan set underordnet. Det vigtige er, at det passer ind i vores DNA, siger Lars Rolf Jacobsen.