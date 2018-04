"Der er ting, der aldrig bliver digitale, og dem skal der også være opbevaring til"

Brug for det taktile i en digital hverdag

De bogæsker, man i dag kan finde på butikshylderne, er resultatet af en lang og grundig designproces. Efter at have nærstuderet August Sandgrens gamle bogæsker, allierede iværksætterne sig med tre designere. Først udførte Diana Holstein og Anne Heinsvig et udgangspunkt til en bogæskes form og æstetik. Farvepaletten blev derefter fastsat i samarbejde med Margrethe Odgaard, og i 2017 stod æskerne klar – bundet ind i uld og læder med August Sandgren-logoet præget ind i sig.

Vibeke Snedgaard Rafaelsen og Pia Kirkeskov Andersen er ofte blevet spurgt, hvad man skal med æsker i en tid, hvor alt er ved at blive digitalt.

– Det er selvfølgelig en udfordring, men målgruppen og en række trends peger på, at der fortsat er et behov. På mit natbord ligger fx en notesbog, smykker og et par briller, som jeg putter i en æske, så det ikke roder. Det er ting, som jeg ikke tror bliver digitale. Vi tror på, at man stadig har brug for det taktile i sin hverdag. Der er noget, der ikke bliver digitalt, og det skal der også være opbevaring til, siger Pia Kirkeskov Andersen.

Inden længe kommer der æsker i nye former fra August Sandgren.

– Vi er ved at udvikle på en arkivæske, som August Sandgren har lavet. Her har vi designeren Øivind Slaatto inde over til at kigge på, hvordan sådan en skal se ud, hvis den skal give mening i dag og stadig have respekt for de gamle former og metoder, fortæller Pia Kirkeskov Andersen, der sammen med Vibeke Snedgaard Rafaelsen også drømmer om at lave en indbundet notesbog, men for nu fokuserer de på det, de brænder for og er blevet så gode til at lave – eksklusive æsker.