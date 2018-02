Nyt dansk designbrand er netop blevet præsenteret

Nyt brand blander klassisk og nyt design

Det er næppe forbigået nogen, at der sker spændende ting i den danske møbel- og designbranche i disse år. Nye brands dukker op og det samme gør en helt ny generation af dygtige designere, formgivere og håndværkere, der har mod på at tage arven fra de gamle mestre op.

En stor del af årsagen er, at der er mennesker i Danmark, som simpelthen ikke kan lade være med at sætte nye projekter i søen. En af dem er Frantz Longhi, som mest er kendt for at eje traditionsvirksomheden Kähler, men derudover også er delejer af Paustian og har flere restauranter rundt om i landet.

Det seneste projekt fra Franz Longhis hånd er Warm Nordic. Et helt nyt designbrand, der kombinerer klassiske møbler fra nogle af dansk guldalder med nye design fra den nye guldalder, som vi står midt i.