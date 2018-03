Vola fylder 50 år

Nytænkning af vandhanens udtryk

Grundlæggeren af Vola, Verner Overgaard, arbejdede på en idé om at bygge alle rør og tekniske dele ind i væggen, så det kun var de æstetiske elementer som var synlige for forbrugeren.



Den idé delte han med Arne Jacobsen, som netop havde vundet arkitektkonkurrencen om Danmarks Nationalbank. Arne Jacobsen blev begejstret for ideen omkring det nye koncept og arbejdede videre med designet. Det resulterede i, at de første Vola-armaturer blev designet i 1968 til Danmarks Nationalbank.

Efter Arne Jacobsens død, arbejdede Vola videre med Arne Jacobsens arkitekter og medarbejdere og designeren Teit Weylandt. Der blev udviklet flere armaturer og tilbehør til køkken og bad.