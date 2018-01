Vi garanterer: Her er verdens vildeste pengeskabe

Hvor skal vi dog opbevare alle vores penge?

Har du nogensinde stillet dig selv det spørgsmål? Måske, men svaret er næppe i samme kaliber som følgende pengeskabe.

Maison et Objet i Paris er et af verdens største designevents. Til eventet bliver mange luksuriøse design- og arkitektur-koncepter fremvist. Og blandt møbler, lamper og alle former for accessories, vil man i år også finde forskellige brands, der viser deres kollektioner af pengeskabe frem. Vi har fundet dem, som er mest overdådige: Både i design og funktion.