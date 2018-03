Tivoli lancerer champagne-øl i limited edition

I år fylder Tivoli 175 år, og det bliver på festlig vis markeret med forskellige nye tiltag. Et af dem er lanceringen af en jubilæumsøl, der har fået navnet "Cuvée Carstensen" opkaldt efter Georg Carstensen, som grundlagde Tivoli i 1843.



Jubilæumsøllen er udviklet af Tivoli i samarbejde med bryggerivirksomheden Royal Unibrew og brygmester Anders Kissmeyer, som i 2012 blev kåret til ”Best Active Master Brewer in the World”. Om jubilæumsøllen siger Anders Kissmeyer:



– Et 175-års-jubilæum er en fest, der kalder på champagne – ikke mindst i en have, hvis kapelmester i sin tid skrev "Champagnegaloppen"! Men vi er i Danmark, og ikke i Frankrig, så vi har valgt at udvikle en øl, der er nordisk i sin sjæl, men som er voldsomt inspireret af den ædle, franske drik.