Tableau - nyt design-brand åbner konceptbutik

Nyt design brand

Tableau er et nyt design-brand som skaber innovative objekter til blomster og planter og i februar måned åbnede de deres første konceptbutik i indre København. Tableau betyder scene i kunstens verden, og den nye konceptbutik er indrettet med seks innovative fortolkninger af hvordan et tableau kan tage form. Julius Værnes Iversen står bag idéen til Tableau - et univers med blomster, design og kunst.

Folkene bag butikken har skabt 25 innovative objekter til blomster. Nogle af dem er lavet i samarbejde med billedhuggeren Poul Isbak, som bl.a. er kendt fra kunstnersammenslutningen Grønningen.

Tankerne bag objekterne tager udgangspunkt i byggematerialer og arkitektoniske konstruktioner. Alle objekternes design fordrer en kontrol af blomster, som gør det muligt for køberen at skabe sit eget, unikke tableau derhjemme.