Se Royal Copenhagens nye stel

Det er ikke hver dag, der bliver lanceret et nyt stel fra Royal Copenhagen. Faktisk er det 10 år siden, det skete sidst. Nu sker det igen.



Det nye "Blomst"-stel er en nyfortolkning af Royal Copenhagens ikoniske "Blå Blomst"-stel fra 1802.



"Blomst"-stellet er designet af hollandske Wouter Dolk, som især er kendt for sine malerier og håndmalede blomstertapeter. Wouter Dolk har tidligere arbejdet for Royal Copenhagen, hvor han blandt andet skabte serien "The art of giving flowers" med vaser og platter.



Hans første skitser til det nye stel lå meget tæt op ad det gamle "Blå Blomst"-design, men efterhånden gik det op for Wouter Dolk, at det fungerede bedre med enkeltstående blomster på hver del i stedet for buketter.