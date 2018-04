Se Nimbs nye suite: "Man skal føle sig hjemme"

Nimb Hotel i København har udvidet med 21 værelser på en ny fløj, så de nu har en kapacitet på 38 værelser.



Den nye, moderne tilbygning er tegnet af Pei Cobb Freed & Partners Architects, der har base i New York.



BO BEDRE har fået lov til at se en af de nye suiter – den største suite, som er på 130 kvadratmeter. Suiten består af et soveværelse, to badeværelser, hvor et af dem er med spa, et te-køkken, en stue og et walk-in-closet.



Den nye suite koster 25.000 kr. pr. nat og er indrettet af indretningsekspert René Jasper Thomasen, som også har indrettet de øvrige 20 nye værelser hos Nimb.