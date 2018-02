Se Ikeas nye kollektion med yogaudstyr og fokus på indre ro

Kollektion med yogaudstyr

Med produkterne fra kollektionen kan man dyrke yoga, plante krydderurter og slappe af i naturlige omgivelser. Om kollektionen forklarer Maja Ganszyniec: “HJÄRTELIG er skabt for at stimulere dine sanser og give dig et pusterum, hvor fokus ikke er på vores digitale, hurtige samfund, men derimod er rettet mod dig selv. Det mentale velvære er en kæmpe del af det fysiske velvære, og i det moderne samfund kan det være svært at finde den ro, det kræver for at komme i balance med sig selv.”