Se den nye, hurtige og grønne opladning til elbiler

Den første ladestation åbner i sommeren 2018

Ladestationerne bliver bygget som et samlesæt, og kan derved tilpasses forskellige behov. Der er en samlet "krone" over stationen, som kan udvides med "træer" for at gøre "kronen" større. De laves i træ og beton og har solceller på toppen.

Den første ladestation skal åbne i Frederica i sommeren 2018, hvor fire elbiler kan oplades af gangen. Det bliver en 400 m2 stor "krone" med både åbne og lukkede tagpaneler. I alt kommer der otte stationer i Danmark inden for de næste par år og yderligere 40 i Norge og Sverige.